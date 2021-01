VTG FastTrack nun auch im Hafen Triest verfügbar

In Rotterdam und Göteborg ist der Dienst bereits etabliert, nun geht VTG FastTrack an zwei weiteren zentralen Knotenpunkten in Europa an den Start: Ab sofort ist der Service auch in den Häfen von Triest und Venlo verfügbar.„Mit VTG FastTrack haben wir ein europaweites Premium-Angebot etabliert, das einen wertvollen Beitrag für die Anbindung der jeweiligen Häfen leistet“, sagt Sven Wellbrock, Chief Operating Officer Europe und Chief Safety Officer der VTG AG.„Durch die kurzfristige und digital unterstützte Bereitstellung von Waggons entstehen Kapazitäten für Transporte, die bisher meist über die Straße abgewickelt wurden.“ Der italienische Hafen Triest bündelt Short-Sea-Kontinentalverkehre sowie maritime Verkehre und ist ein zentraler Umschlagplatz für zahlreiche Operateure und Reeder.VTG FastTrack startet hier zunächst mit einer exklusiven Kooperation mit dem lokalen Partner Adriafer, der hafeneigenen Rangiergesellschaft.

