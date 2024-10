Duvenbeck für seine Top-Logistik ausgezeichnet

„Gemeinsam neue Wege gehen“heißt die Bewerbung, die der Fahrzeughersteller Audi, der Logistikdienstleister Duvenbeck sowie das Technologie- und Eisenbahntransportunternehmen Helrom für den Deutschen Logistik-Preis gemeinsam eingereicht haben.Mit dem innovativen Konzept schafften es die Partner bis in die Finalrunde.Im Mittelpunkt steht die Umsetzung einer nachhaltigen Supply Chain für den Autobauer, die wesentlich zur Dekarbonisierung beitragen soll.Beim Ganzzug-Konzept von Audi wird der Schienentransport von Lkw-Trailern durch Helrom zu einem integrierten Bestandteil eines ganzheitlichen Logistiksystems vom Lieferanten bis ins Werk, zentral gesteuert im Vor- und Nachlauf zur Schiene von Duvenbeck.Konkret werden die vier Audi-Werke an den drei Standorten in Neckarsulm, Ingolstadt und Győr in Ungarn durch eine zentrale Steuerung der Lkw-Transporte im Vor- und Nachlauf mit einem intermodalen Hauptlauf auf der Schiene vernetzt.

