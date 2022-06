Verleihung des Bundeswappens an Schneckenreither

Die internationale Spedition darf von nun an als eines von 75 österreichischen Unternehmen das Staatswappen repräsentieren.

Bild: Schneckenreither / Sektionschef Georg Konetzky (links) überreicht das Bundeswappen an Sonja und KommR Alfred Schneckenreither.

Die Internationale Spedition Schneckenreither mit Hauptsitz in Ansfelden bei Linz wurde im Vorjahr zum Führen des Bundeswappens berechtigt.Am 30.Mai 2022 erfolgte die offizielle Übergabe der Auszeichnung an den geschäftsführenden Gesellschafter KommR Alfred Schneckenreither und Sonja Schneckenreither im Wirtschaftsministerium Wien durch Sektionschef Georg Konetzky.Schneckenreither ist damit eines von insgesamt 75 Unternehmen in Österreich, welche das Staatswappen erhalten haben und repräsentieren dürfen.Die Auszeichnung steht für besondere Verdienste im Bereich Innovation und nachhaltiges Wirtschaften.