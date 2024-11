„Verlagerung auf die Schiene ist wichtiger denn je“

Am 11.November fand die Präsidentenkonferenz der Aktionsgemeinschaft Brennerbahn (AGB) in Innsbruck statt.Dabei übergab Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel die Präsidentschaft an das Trentino.Neben dem neuen Präsidenten, dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti, nahmen Südtirols Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, der Präsident der Handelskammer Trient, Andrea De Zordo, und der Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Georg Dettendorfer sowie Gabriel Klammer, Spartengeschäftsführer Transport und Verkehr bei Wirtschaftskammer Tirol an der Sitzung teil.Tirols zweijähriger Vorsitz der AGB fokussierte sich auf die regionale Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login