Heute Präsentation der „Logistikstandortstrategie“

12.06.2026

Zur Steigerung der Standortqualität wird eine Brücke von den Gütertransporten zum Supply Chain Management geschlagen.

Heute Präsentation der „Logistikstandortstrategie“ Bild: BMIMI
Im Gründungshaus der WKÖ (Ehemalige Handels- und Gewerbekammer) stellt Bundesminister Peter Hanke heute am Vormittag die „Logistikstandortstrategie Österreich“ vor.Damit startet der Umsetzungsprozess zur Beschleunigung und Optimierung von Maßnahmen in den Bereichen Transport, Warehousing und Supply Chain Management.Mit an Bord sind alle Stakeholder, angefangen vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) über die Bundesländer, Sozialpartner, Forschung und Bildungseinrichtungen bis zu den Dienstleistern und Bedarfsträgern aus der Wirtschaft.Gemeinsam will man die Zukunft des Logistikstandortes aktiv gestalten.Im  „Logistic Performance Index“ der Weltbank besetzt Österreich Platz eins bei der Pünktlichkeit und Platz drei bei der Rückverfolgbarkeit von Sendungen.

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