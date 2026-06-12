ÖBB Infra holt C. Rebernik sowie G. Ortner in den Vorstand

12.06.2026

Mit Investitionen von mehr 5 Mrd. EUR jährlich in die Bahninfrastruktur und Flotte baut der Konzern am Bahnsystem für morgen.

ÖBB Infra holt C. Rebernik sowie G. Ortner in den Vorstand Bild: ÖBB-Mayer
Georg Ortner zieht ab 1.Dezember 2026 in den Vorstand der ÖBB-Infrastruktur AG ein und wird dort für die Themen Finanzen, Markt, Services zuständig sein.Er folgt damit Silvia Angelo, deren Mandat Ende 2026 ausläuft.Christina Rebernik folgt am 1.Jänner 2027 für den Bereich Infrastrukturbereitstellung Judith Engel als Vorständin in der ÖBB Infrastruktur nach.

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