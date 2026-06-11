Logistikum Steyr: Üppiger Förderkuchen für Binnenschifffahrt

Das aus 17 Partnerorganisationen bestehende Konsortium HERFRIED erhält von der EU ein Forschungsbudget von fast 8 Mio. EUR.

Bild: FH OÖ / Das Team rund um FH-Prof. Lisa-Marie Putz-Egger; vorne links: Alexandra Haller, Lisa-Maria Putz-Egger, Laura Hörandner; links hinten: Sophie Wiesinger, Christina Pum

Großer Erfolg für das Logistikum der Fachhochschule Oberösterreich am Research Center Steyr: Das von dem Forschungs- und Kompetenzzentrum entwickelte Projekt HERFRIED ist beim weltweit größten Forschungs-Förderungsprogramm HORIZON Europe der Europäischen Union auf bestmögliche Resonanz gestoßen.Der von Lisa-Maria Putz-Egger und ihrem Team eingereichte Antrag auf Forschungsförderung wurde mit der selten erreichten Höchstpunktezahl von 15,0 bewertet.Für das HERFRIED Konsortium mit 17 Partnerorganisationen aus Österreich, Belgien, Deutschland, Frankreich, Ungarn, den Niederlanden und Polen bedeutet das ein Forschungsbudget von knapp 8 Mio.EUR.Von diesem Betrag entfallen ca.