UPS erhält erneut GDP-Zertifikat in Österreich

Ein wichtiges Kriterium der Servicequlität für die Gesundheitsindustrie ist die Erfüllung der EU-Richtlinien für die Gute Vertriebspraxis von Humanarzneimitteln (Good Distribution Practice – GDP).UPS hat nun für das zweite Jahr in Folge das GDP-Zertifikat für die Schweiz und Österreich erhalten.Das Zertifikat wurde vor kurzem erneut vergeben nachdem Prüfungen des gesamten Netzes durchgeführt wurden.Diese umfassten UPS-Paket- und Verteilzentren in der Schweiz, Österreich und in Deutschland.Zu den überprüften Kriterien zählen Qualitätskontrolle, Mitarbeiterschulung, Sicherheit, interne Inspektion und Sauberkeit der Anlagen.

