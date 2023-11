UPS beschleunigt Zolllogistik für EU-Versand

Eine der zeitaufwendigen Aufgaben beim Warenversand in die EU wird nun leichter: das Erzeugen von Codes für den Zoll.UPS bietet Kunden, die Waren in ein EU-Land schicken wollen, ab sofort ein durch Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen unterstütztes Tool an.Es entwickelt anhand der Beschreibung einer Sendung automatisch die benötigten Harmonized System Codes (HS-Codes).„Die Lösungen von UPS helfen unseren Kunden, Kosten zu senken, indem sie Verzögerungen beim Zoll abbauen, unnötige Gebühren vermeiden und den internationalen Versand für Unternehmen jeder Größe erschwinglich machen“, sagt Stuart Lund, Brokerage District Manager in UPS.Im März 2023 wurde für die Länder der Europäischen Union, Norwegen, die Schweiz und Nordirland ein aktualisiertes elektronisches Einfuhrsystem, das Import Control System 2 (ICS2), eingeführt.

