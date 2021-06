Thermologistic startet mit Sammel- und Teilladungen

Der Frankfurter Kühllogistiker nimmt tägliche Linienverbindungen zwischen Deutschland und Osteuropa bis in den Balkan auf.

Thermologistic steigt in das Geschäft mit Sammeltransporten und Teilladungen ein.Damit reagiert der Frankfurter Kühllogistikspezialist auf die aktuell starke Nachfrage in diesen Sparten.Den Anfang machen tägliche Linienverbindungen zwischen Deutschland und Osteuropa, einschließlich des Balkans und der Türkei.Auf den Routen sollen Trockengüter wie zum Beispiel Maschinenteile, Elektronik oder Textilien transportiert werden.Mit dem neuen Service richtet sich der Logistiker an Kunden mit kleineren Lieferungen zu verschiedenen Standorten.