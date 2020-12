TFG Transfracht: Wechsel in der Geschäftsführung

Mit Frank Erschkat rückt ein KV-Fachmann an die Unternehmensspitze des Spezialisten für Transportlogistik rund um den Containertransport.

Frank Erschkat übernimmt ab 1. Jänner 2021 den Vorsitz der TFG Transfracht-Geschäftsführung und vertritt das Ressort Vertrieb / Operations / Marketing. Der Manager ist seit 1999 in verschiedenen Führungspositionen innerhalb des DB-Konzerns tätig und verfügt neben umfangreichen Erfahrungen in der Seehafenhinterlandlogistik über große Führungserfahrung im Vertrieb und Produktion.

Die neue Funktion übernimmt Frank Erschkat in Personalunion neben seinem derzeitigen Verantwortungsbereich als Senior Vice President Intermodal Sales der DB Cargo AG. Er folgt Dr. Bernd Pahnke, der die erfolgreiche Entwicklung der TFG Transfracht in den letzten Jahren maßgeblich mitgestaltet und verantwortet hat und sich in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

„Wir freuen uns, mit Frank Erschkat einen profunden Kenner des maritimen und kontinentalen Kombinierten Verkehres gewonnen zu haben. Unter seiner Leitung wird die Transfracht ihre Positionierung als Marktführer im Seehafenhinterlandverkehr und ihre Strategie zur Internationalisierung weiter ausbauen“, so Pierre Timmermans, Vorstand Vertrieb von DB Cargo. Das Ressort Finanzen / Personal / Prozesse / IT bleibt unter der Verantwortung von Rainer Gödde.

TFG Transfracht ist Marktführer im containerisierten Seehafenhinterlandverkehr der deutschen Seehäfen. Mit dem flächendeckenden AlbatrosExpress-Netzwerk verbindet das Unternehmen täglich die Häfen Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Koper, Rotterdam und Antwerpen mit über 15.000 Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. TFG Transfracht ist ein Unternehmen der Deutschen Bahn AG mit einem Transportvolumen von über einer Million TEU (2019).

