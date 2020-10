Tewa GmbH ist 1.000ster Kunde der digitalen Plattform myGW

Digitale Plattform versorgt die Anwender mit Echtzeitinformationen zu ihren Warenströmen für Landtransporte, Luft- und Seefracht und in der Lagerlogistik.

Nach rund einem Monat hat das neue digitale Kundenportal von Gebrüder Weiss die Tausender-Marke geknackt: Die Wellpappenfabrik Tewa GmbH aus Feldkirchen in Kärnten ist der 1.000ste Kunde, der myGW in seine Prozesse integriert hat.

Das Traditionsunternehmen Tewa ist seit 1993 Kunde von Gebrüder Weiss und bietet für seine internationalen Kunden Verpackungslösungen aus Wellpappe von der Entwicklung bis hin zur Produktion an. Dazu gehören Getränke-, Lebensmittel-, Transport- und Geschenkverpackungen.

„Die digitale Sendungstransparenz in Echtzeit, die Übersicht der Zustellstatistik und vor allem die leichte Bedienbarkeit sind Vorteile von myGW, die uns überzeugt haben. Durch die vereinfachte Kommunikation und den direkten Zugriff auf alle Dokumente können wir eine schnellere Auftragsabwicklung verzeichnen“, zieht Tewa Geschäftsführer Franz Ronge ein erstes Resümee über myGW.

Seit Abschluss der Pilotphase Ende September steht myGW allen Gebrüder Weiss Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zur Verfügung. Die Plattform deckt die Services aller Geschäftsbereiche ab. So kann die komplette Kommunikation mit dem Logistikdienstleister online abgewickelt werden.

Der Rollout von myGW in weiteren Ländern ist bereits in Planung. Die ersten Pilotprojekte seien dort erfolgreich angelaufen, schreibt Gebrüder Weiss in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen zählt mit über 7.300 Mitarbeitenden, 150 firmeneigenen Standorten und einem Jahresumsatz von 1,7 Mrd. Euro (2019) zu den führenden Transport- und Logistikdienstleistern Europas.

www.gw-world.com; www.tewa.com