„Tag der Logistik“ für Schülerinnen und Schüler

Knapp 2.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich nutzen am 15.April die Möglichkeit, in Online-Veranstaltungen logistische Abläufe kennen zu lernen.Der „Tag der Logistik“ ist seit 2008 ein Aktionstag in der D-A-CH Region, um das Thema Logistik Schülern und Öffentlichkeit näher zur bringen.„Spätestens seit der Corona-Pandemie ist öffentlich bewusst, wie sehr Unternehmen und Kunden auf das Funktionieren von Lieferketten und damit auf eine funktionierende Logistik angewiesen sind“, so VNL-Obmann Franz Staberhofer.

