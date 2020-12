Stena Line übersiedelt von Rostock nach Hamburg

Die Stena Line GmbH & Co. KG wird im Frühjahr ihren Unternehmenssitz von Rostock nach Hamburg verlegen und dort ihr kommerzielles Geschäft konzentrieren. Mit der geplanten Verlagerung der Kundendienste zum Schwesterunterunternehmen Baltic RoRo Services GmbH soll außerdem die operative Einheit im Konzern gestärkt werden.

„Mit diesen Veränderungen passen wir uns an die sich ändernden Marktbedingungen an und konzentrieren unser kommerzielles Geschäft in Hamburg. Da wir im Frachtbereich zukünftig noch stärker auf integrierte Logistikkonzepte, intermodale Angebote und Transportketten aus einer Hand setzen, schafft die Nähe zu weiteren Unternehmen des Stena-Konzerns wie etwa Stena Glovis (Hamburg) und Stena Logistics GmbH (Bremen) Potentiale für eine noch engere Kooperation“, sagt Ron Gerlach, Trade Director und Geschäftsführer Stena Line Deutschland.

Mit der geplanten Auslagerung und Ausweitung des operativen Geschäfts zur Baltic RoRo Services GmbH (ebenfalls Teil der Stena Line Gruppe) fokussiert sich Stena Line auf den Kernbetrieb des Unternehmens an den Abfahrtshäfen in Deutschland: effiziente und flexible Fähr- und Hafendienstleistungen vor Ort für Passagiere und Frachtkunden. Baltic RoRo Services erbringt als eigenständiges Unternehmen Stauerei- und Check-In Dienstleistungen für Stena Line und Drittkunden.

Stena Line führt außerdem eine globale Flaggenstrategie ein, mit dem Ziel die Verwaltungsabläufe effizienter zu gestalten, Komplexität zu reduzieren und die Flexibilität im Netzwerk zu erhöhen. Im ersten Schritt plant die Reederei die Umflaggung der Fähre „Mecklenburg-Vorpommern“ ins schwedische Register. Künftig soll das Schiff durch die Stena Line Scandinavia AB betrieben werden. Allen Mitarbeitenden an Bord werden Arbeitsverträge bei der Stena Line Scandinavia AB angeboten. Der Routenbetrieb geht unverändert weiter.

Stena Line ist ein europäisches Fährunternehmen mit 36 Schiffen und bedient 18 Strecken in Nordeuropa. Das Angebot umfasst intermodale Frachtlösungen unter Einbindung der Verkehrsträger Schiene, Straße und See. Das Unternehmen befindet sich in Familienbesitz, wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg. Mit 4.300 Mitarbeitenden wurde zuletzt ein Jahresumsatz von 1,4 Mrd. Euro erzielt.

