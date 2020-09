Start des dritten Lehrgangs der SETG-Bahnakademie

Bei der Salzburger EisenbahnTransportLogistik GmbH ist im September der dritte Lehrgang SETG-Bahnakademie angelaufen. In zwei Klassen werden 18 Personen zu Triebfahrzeugführern und Rangier-Begleitern ausgebildet. Eine Klasse hat als Ziel die Berechtigung für das deutsche Streckennetz, eine zweite Klasse jene für das Befahren des österreichischen Streckennetzes.

Die Ausbildung dauert circa 10 – 12 Monate und beinhaltet neben dem Theorie-Unterricht am Standort der SETG-Zentrale in der Innsbrucker Bundesstrasse 126 in Salzburg auch den Praxis-Unterricht im Verschub- und Streckendienst, wobei die Ausbildung auf E- und D-Triebfahrzeugen erfolgt. Für die Aufnahme in die Bahnakademie ist ein fachlicher Eignungstest sowie eine bahnärztliche und psychologische Tauglichkeitsuntersuchung erforderlich.

In die SETG-Bahnakademie integriert ist auch der betriebseigene Bahn-Simulator für die Baureihe 193 (Vectron), auf welchem ebenfalls Ausbildungsmodule durchgeführt werden. Als Bildungsträger fungiert die S-Rail GmbH, welche als hauseigener Betrieb auch Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) für die SETG ist. Die Finanzierung der Bahnakademie erfolgt ausschließlich durch die SETG, welche pro Lehrgang rund 900.000 Euro in die Ausbildung des Nachwuchses investiert.

Gunther Pitterka, Geschäftsführer und Eigentümer der SETG: „Bei den Staatsbahnen gehen in den nächsten Jahren Tausende Lokführer in den Ruhestand und fehlen daher am Arbeitsmarkt. Gleichzeitig treffen wir auf geburtenschwache Jahrgänge und stehen mit anderen Berufen in harter Konkurrenz um junge Mitarbeitende. Wir sehen daher mit der Investition in die Ausbildung den einzigen Weg, in Zukunft Fachkräfte im Zugdienst in ausreichender Anzahl einsetzen zu können.“

Der vierte Ausbildungs-Lehrgang startet im Juni 2021. Bewerbungen dafür nimmt nicole.weissenboeck@setg.at entgegen.

