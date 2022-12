Shimano Europe Group kooperiert mit Kühne+Nagel

Das neue Logistikzentrum in Belgien bietet eine hochautomatisierte und flexible Omnichannel-Lösung.

Kurbeln, Felgenbremsen, Umwerfer und Schaltwerke gehören zu den Artikeln, die man künftig im europäischen Distributionszentrum von Kühne+Nagle für den Kunden Shimano findet.Das 20.000 m² große Objekt ist Teil des bestehenden E-Fulfillment-Hubs des Logistikers in Tessenderlo in Belgien.Das japanische multinationale Unternehmen, das neben Fahrradkomponenten und -bekleidung auch Angelausrüstung vertreibt, hat ein wachsendes B2B-E-Commerce-Geschäft in Europa.Die moderne Lagerlösung von Kühne+Nagel wird das Unternehmen bei der Bewältigung des steigenden Aufkommens unterstützen.