Sennder stellt die Weichen für emissionsfreie Transporte

In einem Pilotprojekt mit dem amerikanischen Konzern Cabot Corporation stellt das Unternehmen 40 Tonnen-Elektro-Lkw in Europa auf die Probe.

Der digitale Spediteur Sennder ist eine Partnerschaft mit dem Spezialchemikalienunternehmen Cabot Corporation eingegangen, um in grenzüberschreitende, emissionsfreie Transporte mit Elektro-Lkw in Europa zu investieren.Sennder hat in einem Pilotprojekt für Elektro-Projekte erstmals einen Transport von mehr als 17,2-Tonnen Industriegut für Cabot aus Botlek in den Niederlanden, nach Antwerpen in Belgien und zurück zur Basis durchgeführt; das entspricht einer Distanz von mehr als 300 km. Mit dem Pilotprojekt soll die langfristige Leistungsfähigkeit von 40 Tonnen-Elektro-Lkw getestet werden.Zur Verfügung gestellt wird der Truck mit einer Lade-Reichweite von 150 Kilometer und einem maximalen Transportgewicht von 50 Tonnen von der Breytner Post, einem Betreiber von emissionsfreien Elektro-Lkw, in Zusammenarbeit mit dem Joint-Venture-Partner Hn Post & Zonen.Das Fahrzeug wurde bei seinem Testeinsatz vollständig mit Strom betrieben; auf dem Hin- und Rückweg war eine Aufladung von weniger als zwei Stunden erforderlich.