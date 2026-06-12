Stadt Salzburg: Post-Pakete kommen jetzt an 7 Tagen

Die Sonntagszustellung ist ein Angebot speziell für Versandhändler*innen. Für die Paketbasis in Thalgau werden Mitarbeitende gesucht.

Ab Sonntag, dem 14.Juni, wird die Österreichische Post erstmals auch in der Stadt Salzburg Pakete am Sonntag zustellen.Diesen Service hatte das Unternehmen bereits vor rund einem Jahr in den Großräumen Wien, Graz und Linz gestartet.Die Sonntagszustellung ist ein Angebot speziell für Versandhändler*innen, die bereit sind, einen entsprechenden Aufpreis für die Zustellung am Sonntag zu bezahlen.Alle anderen Pakete werden wie gewohnt von Montag bis Samstag zugestellt.