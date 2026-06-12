Stadt Salzburg: Post-Pakete kommen jetzt an 7 Tagen

12.06.2026

Die Sonntagszustellung ist ein Angebot speziell für Versandhändler*innen. Für die Paketbasis in Thalgau werden Mitarbeitende gesucht.

Stadt Salzburg: Post-Pakete kommen jetzt an 7 Tagen Bild: Österreichische Post AG
Ab Sonntag, dem 14.Juni, wird die Österreichische Post erstmals auch in der Stadt Salzburg Pakete am Sonntag zustellen.Diesen Service hatte das Unternehmen bereits vor rund einem Jahr in den Großräumen Wien, Graz und Linz gestartet.Die Sonntagszustellung ist ein Angebot speziell für Versandhändler*innen, die bereit sind, einen entsprechenden Aufpreis für die Zustellung am Sonntag zu bezahlen.Alle anderen Pakete werden wie gewohnt von Montag bis Samstag zugestellt.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Lagermax Logistics Austria übernimmt Spedition Keimelmayr

Alle bestehenden Arbeitsverhältnisse bleiben erhalten. Die Kunden können weiterhin auf die gewohnten Ansprechpartner und hohe Servicequalität vertrauen.

12.06.2026

DHL Group will Umsatz bei Erneuerbaren verfünffachen

Investitionen in Batterielogistik, Windenergie-Services und Infrastruktur sollen neue Geschäftsfelder erschließen.

12.06.2026

Wasserstoff-Lkw der nächsten Generation für Dachser

Drei Mercedes-Benz NextGenH2 Truck mit Flüssigwasserstofftechnologie kommen ab Ende Dezember 2026 schrittweise zum Einsatz.

10.06.2026
Anzeige