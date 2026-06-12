Lagermax Logistics Austria übernimmt Spedition Keimelmayr

Alle bestehenden Arbeitsverhältnisse bleiben erhalten. Die Kunden können weiterhin auf die gewohnten Ansprechpartner und hohe Servicequalität vertrauen.

Die Lagermax Logistics Austria GmbH hat die Übernahme der Spedition Keimelmayr in Leonding, vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörde, erfolgreich abgeschlossen.Mit diesem Schritt werden die Weichen für eine nachhaltige Zukunft des oberösterreichischen mittelständischen Logistikunternehmens gestellt.Gleichzeitig stärkt Lagermax das österreichische Netzwerk in dem Bundesland und damit die Marktposition in wichtigen Segmenten der Transport- und Logistikbranche.Die Spedition Keimelmayr hat sich über fünf Jahrzehnte hinweg als zuverlässiger Partner für Kunden aus unterschiedlichen Branchen etabliert.Der bisherige Eigentümer hat sich nun entschieden, das Unternehmen im Zuge seiner geplanten Nachfolgeregelung an Lagermax zu übergeben.