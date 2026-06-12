Lagermax Logistics Austria übernimmt Spedition Keimelmayr

12.06.2026

Alle bestehenden Arbeitsverhältnisse bleiben erhalten. Die Kunden können weiterhin auf die gewohnten Ansprechpartner und hohe Servicequalität vertrauen.

Lagermax Logistics Austria übernimmt Spedition Keimelmayr Bild: Lagermax
Die Lagermax Logistics Austria GmbH hat die Übernahme der Spedition Keimelmayr in Leonding, vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörde, erfolgreich abgeschlossen.Mit diesem Schritt werden die Weichen für eine nachhaltige Zukunft des oberösterreichischen mittelständischen Logistikunternehmens gestellt.Gleichzeitig stärkt Lagermax das österreichische Netzwerk in dem Bundesland und damit die Marktposition in wichtigen Segmenten der Transport- und Logistikbranche.Die Spedition Keimelmayr hat sich über fünf Jahrzehnte hinweg als zuverlässiger Partner für Kunden aus unterschiedlichen Branchen etabliert.Der bisherige Eigentümer hat sich nun entschieden, das Unternehmen im Zuge seiner geplanten Nachfolgeregelung an Lagermax zu übergeben.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Stadt Salzburg: Post-Pakete kommen jetzt an 7 Tagen

Die Sonntagszustellung ist ein Angebot speziell für Versandhändler*innen. Für die Paketbasis in Thalgau werden Mitarbeitende gesucht.

12.06.2026

DHL Group will Umsatz bei Erneuerbaren verfünffachen

Investitionen in Batterielogistik, Windenergie-Services und Infrastruktur sollen neue Geschäftsfelder erschließen.

12.06.2026

Wasserstoff-Lkw der nächsten Generation für Dachser

Drei Mercedes-Benz NextGenH2 Truck mit Flüssigwasserstofftechnologie kommen ab Ende Dezember 2026 schrittweise zum Einsatz.

10.06.2026
Anzeige