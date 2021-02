Seifert Logistics Group: Größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte

Die Seifert Logistics Group (SLG) erweitert ihr bestehendes Logistikzentrum in Ulm Nord.Bis Ende des ersten Quartal 2022 entsteht ein nachhaltiger Multi-User-Zubau mit 60.000 Palettenstellplätzen, ergänzt um Logistikflächen für Mehrwertdienstleistungen und ein neues Verwaltungsgebäude, die Seifert-Bürowelt.Damit schafft das Familienunternehmen mit Sitz in Ulm zusätzliche Kapazitäten, um für Kunden aus diversen Branchen umfangreiche Kontraktlogistikservices zu erbringen.Für das Vorhaben steht ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag bereit, was die bisher größte Einzelinvestition in der Geschichte der Unternehmensgruppe darstellt.

