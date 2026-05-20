DPD Österreich vertieft Kooperation mit myflexbox

Strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen bestätigt einen klaren Markttrend: weniger Home Delivery, mehr Paketstation.

Bild: yMedia / Von links: Jonathan Grothaus (CEO & Founder myflexbox) und Mag. Rainer Schwarz (Geschäftsführer DPD Österreich) vor der myflexbox am DPD-Depot Fürnbuch 8, 5162 Obertrum am See.

Die Kooperation von DPD und myflexbox nimmt Fahrt auf: Nachdem sich DPD Österreich im Herbst letzten Jahres an rund 660 myflexbox Standorten nahezu ein Viertel aller Fächer im Rahmen einer Fixmiete gesichert hatte, sind mittlerweile über 200 Paketstationen österreichweit mit einem DPD Premium-Branding ausgestattet.Neben den allgemein buchbaren Fächern stellt DPD Österreich auch rund 9.000 fixe Fächer im myflexbox Netzwerk zur Verfügung.Die Kunden können so auf einen Blick erkennen, wo sie ihre Pakete rund um die Uhr abholen, versenden oder retournieren können.Der Rollout des DPD Premium-Brandings wird sukzessive fortgesetzt.