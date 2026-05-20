Honold baut Logistikzentrum für Airbus Helicopters

20.05.2026

Die Anlage in Rain am Lech übernimmt in Zukunft einen Großteil der Komponentenversorgung für die Hubschrauberproduktion.

Honold baut Logistikzentrum für Airbus Helicopters Bild: Honold Gruppe
Die Honold Logistik und Immobilien Gruppe aus Neu-Ulm setzt verstärkt auf den Ausbau ihres Defence- und Aerospace-Geschäfts.Dafür entsteht im bayerischen Rain am Lech ein Logistikzentrum für das Airbus-Hubschrauberwerk in Donauwörth.Die Anlage wird künftig einen wesentlichen Teil der Komponentenversorgung für die dortige Helikopterproduktion übernehmen.Auf einer Gesamtfläche von rund 40.000 m2 entsteht ein modernes Gebäude mit hohen Sicherheits- und Technologiestandards.

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