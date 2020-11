Rostock Port gewinnt Autolink Germany als Terminalbetreiber

Im Rahmen seiner Infrastruktur- und Entwicklungsfunktion ertüchtigt der Rostocker Hafen in den nächsten Monaten etwa 70.000 m² Hafenfläche vom Hafeneingang bis zum Hafenbecken A zur Aufnahme rollender Ladung jeglicher Art. Die neu geschaffenen Logistikflächen in der Nähe des umschlagstarken Fähr- und RoRo-Terminals werden zukünftig vom Fahrzeuglogistik-Spezialisten Autolink Germany bewirtschaftet.

„Wir konnten in den letzten Jahren eine stetige Verschiebung der Automobilproduktion in Richtung Osten, also in das Rostocker Hinterland, beobachten. Daher freuen wir uns, neben den bestehenden Terminals und Niederlassungen im Ostseeraum (Norwegen, Schweden, Finnland, Estland und Litauen) in Rostock das erste Autolink-Terminal in Deutschland aufbauen zu können. Rostock soll unser Hub für Verkehre nach Nord- und Osteuropa werden“, erklärt Arnd Brockmüller, Geschäftsführer Autolink Germany GmbH.

Um durch die Haupthafenzufahrt und –ausfahrt zwei voneinander getrennte Flächen zu verbinden, lässt Rostock Port derzeit eine Unterführung unter der vierspurigen Straße bauen. Hauptziel der Ansiedlung ist der Ausbau des Rostocker Hafens zur multimodalen logistischen Drehscheibe, die Erhöhung der Wertschöpfungstiefe durch neue Logistikdienstleistungen sowie die Erweiterung der Angebotspalette.

Zudem erhalten die neuen Terminalflächen eine leistungsfähige, direkte Eisenbahnanbindung, die einen umweltfreundlichen Transport über die Schiene gewährleistet und die Wettbewerbsfähigkeit des wichtigsten Eisenbahnhafens an der deutschen Ostseeküste weiter verbessert. Durch den bereits erfolgten Neubau von Liegeplatz 50, der Querkai im Hafenbecken A, mit zwei neuen RoRo-Rampen können hier die größten RoRo-Schiffe der Ostsee abgefertigt werden.

„Rostock Port entwickelt sein bereits sehr diversifiziertes Geschäftsmodell stetig weiter und ist bestrebt, dieser Struktur weitere stabile Säulen hinzuzufügen. Daher freuen wir uns sehr, Autolink Germany nach erfolgter Ausschreibung als Betreiber des neuen Logistikterminals gewonnen zu haben“, so Geschäftsführer Dr. Gernot Tesch.

Autolink Germany ist Teil von Autolink Baltics AS, deren Eigentümer zu gleichen Teilen Baltic Maritime Logistics Group AS (www.bmlg.ee) und Norwegian Autolink Group (www.autolink.no) sind. Zur Autolink Baltics Group gehören Unternehmen aus Litauen, Finnland, Estland, Russland und Kasachstan.

www.autolink.de; www.rostock-port.de