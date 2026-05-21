Finnlines erweitert Frachtverkehr Irland – Belgien 

21.05.2026

Auf der Strecke zwischen Rosslare und Zeebrugge kommt ab Ende Mai ein zweites RoRo-Schiff von P&O Ferries zum Einsatz.

Finnlines erweitert Frachtverkehr Irland – Belgien  Bild: Finnlines
Finnlines baut den Frachtverkehr zwischen Rosslare (Irland) und Zeebrugge (Belgien) aus.Durch den Einsatz eines zweiten RoRo-Schiffes stehen den Kunden mehr Kapazität und häufigere Abfahrten zwischen der Grünen Insel und dem europäischen Festland zur Verfügung.Ab der Kalenderwoche 22 bedient die M/s Lismore zusammen mit der M/s Finnwave die Strecke und legt erstmals am 28.Mai in Zeebrugge ab.Das zusätzliche Schiff wird im Rahmen eines Chartervertrags betrieben und ergänzt die bestehende Flotte von Finnlines auf der Route.

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