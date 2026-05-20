Hapag-Lloyd will mehr Frauen auf Hoher See

20.05.2026

Das neue „Shefarer Program“ soll die Frauenquote in der weltweiten maritimen Industrie langfristig erhöhen.

Hapag-Lloyd will mehr Frauen auf Hoher See Bild: Hapag Lloyd
Hapag-Lloyd startet das neue „Shefarer Program“, um den Anteil weiblicher Beschäftigter in der maritimen Industrie nachhaltig zu erhöhen.Gemeinsam mit den Partnern Jebsen PTC, Anglo-Eastern Ship Management (Germany) GmbH und Marlow Navigation Co.Ltd hat die Hamburger Linienreederei Maßnahmen vereinbart, um mehr Frauen für eine Karriere auf See zu gewinnen und sie gezielt in ihrer Entwicklung an Bord zu unterstützen.Ein zentrales Element des Programms ist die Förderung junger Talente.Künftig sollen mindestens 20 Prozent der neuen See-Auszubildenden-Jahrgänge weiblich sein.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

SCA RoRo-Dienste wechseln von Rotterdam nach Vlissingen

Das Unternehmen besitzt drei RoRo-Schiffe und chartert weitere Schiffe für den Kurzstreckenseeverkehr von Schweden nach West- und Mitteleuropa.

19.05.2026

Partnerschaft von Grimaldi und LPMI nimmt Fahrt auf

In den letzten 18 Monaten lieferte die Reedereigruppe für das Stellantis-Joint Venture 100.000 Fahrzeuge von China nach Europa.

18.05.2026

CMA CGM bekräftigt Engagement in Ostafrika

Strategische Zusammenarbeit mit Kenia bei der Entwicklung wichtiger Transport- und Logistikinfrastrukturen.

15.05.2026
Anzeige