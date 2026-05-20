Hapag-Lloyd will mehr Frauen auf Hoher See

Das neue „Shefarer Program“ soll die Frauenquote in der weltweiten maritimen Industrie langfristig erhöhen.

Hapag-Lloyd startet das neue „Shefarer Program“, um den Anteil weiblicher Beschäftigter in der maritimen Industrie nachhaltig zu erhöhen.Gemeinsam mit den Partnern Jebsen PTC, Anglo-Eastern Ship Management (Germany) GmbH und Marlow Navigation Co.Ltd hat die Hamburger Linienreederei Maßnahmen vereinbart, um mehr Frauen für eine Karriere auf See zu gewinnen und sie gezielt in ihrer Entwicklung an Bord zu unterstützen.Ein zentrales Element des Programms ist die Förderung junger Talente.Künftig sollen mindestens 20 Prozent der neuen See-Auszubildenden-Jahrgänge weiblich sein.