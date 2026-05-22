BVL mahnt Infrastruktur und Investitionen ein

22.05.2026

Auch Wettbewerbsfähigkeit und strategische Resilienz stehen auf der Agenda beim Logistik Dialog 2026 am Flughafen Wien.

BVL mahnt Infrastruktur und Investitionen ein Bild: BVL / Roman Stiftner
Am 21.und 22.Mai findet am Flughafen Wien-Schwechat der 41.Logistik Dialog der Bundesvereinigung Logistik Österreich (BVL) statt.Zu dieser Veranstaltung, die unter dem Motto „Klarer Kurs.

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