Rhenus-Gruppe festigt mit DBR-Übernahme Position in der Binnenschifffahrt

Die Deutsche Binnenreederei (DBR) mit Büros in Berlin und Hamburg ist vor allem auf den ostdeutschen Wasserstraßen sowie in Polen aktiv. Schwerpunkte liegen im Containerverkehr sowie dem Transport von trockenem Massengut und Schwergut. Das 1949 gegründete Unternehmen disponiert über 700 Schiffseinheiten mit einer Gesamttragfähigkeit von rund 400.000 Tonnen (DWT).

Die Rhenus Gruppe hat am 15. Juli einen Kaufvertrag mit der Kapitalgruppe OT Logistics sowie dem Unternehmen Carl Robert Eckelmann zur mehrheitlichen Übernahme der Anteile an der Deutschen Binnenreederei gezeichnet. Die OT Group sowie Eckelmann halten gemeinsam 97,2 Prozent an der Gesellschaft.

„Die Deutsche Binnenreederei verspricht eine hervorragende Ergänzung unserer aktuellen Aktivitäten. Mit der Übernahme können wir unsere Präsenz insbesondere im ostdeutschen Kanalnetz sowie Polen, aber auch in den Benelux-Staaten, Frankreich und entlang der Donau verstärken. Zudem passen die Containergeschäfte sehr gut zu unseren Aktivitäten der Contargo und der NWL Norddeutsche Wasserweg Logistik“, sagt Thomas Maaßen, Sprecher der Geschäftsleitung der Rhenus Transport.

„Mit dem Verkauf unserer Anteile an der Deutschen Binnenreederei möchten wir uns in erster Linie auf die Entwicklung unserer Hafenaktivitäten und speditionellen Dienstleistungen konzentrieren. Diese ermöglicht es uns, die gesamte Logistikkette von und zum Zielkunden aufzubauen“, ergänzt Konrad Hernik, CEO von OT Logistics.

Der Verkauf an die Rhenus Gruppe bedeute eine neue Phase der Zusammenarbeit, „in der wir mit unserem Know-how und den Vorteilen beider Partner langfristige Beziehungen im Binnenschifffahrtssegment aufbauen können“. Zudem sei sie eine der wichtigsten Etappen bei der Umsetzung des Sanierungsplans und werde die Verschuldung der Kapitalgruppe OT Logistics gegenüber ihren Finanzgläubigern deutlich reduzieren.

Die Rhenus Gruppe ist einer der führenden, weltweit operierenden Logistikdienstleister mit einem Jahresumsatz von 5,5 Mrd. Euro, erwirtschaftet von 33.000 Beschäftigten an 750 Standorten. Entlang der gesamten Supply Chain bietet das Unternehmen Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, darunter multimodale Transporte, Lagerung, Verzollung sowie innovative Mehrwertdienste.

