Raaberbahn Cargo kauft eine Vectron MS A 17 Lokomotive

Am 5.März wurde der Kaufvertrag zwischen Siemens Mobility Austria GmbH und Raaberbahn Cargo GmbH für eine Lokomotive Vectron MS A 17 unterschrieben.Das Triebfahrzeug wird voraussichtlich im August 2021 in Wulkaprodersdorf an das Tochterunternehmen der ungarischen Gysev Cargo übergeben.Die Lokomotive verfügt über Zulassungen in Österreich, Ungarn, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Rumänien und Serbien.„Somit kann sie optimal die gesamten Leistungen der Gysev / Raaberbahn Gruppe unterstützen“, wird in einer Aussendung festgehalten.

