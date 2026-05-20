Michail Stahlhut wird CEO eines Bahnintegrators

Rail Innovators Group vereint unternehmerische Geschwindigkeit mit hoher operativer Kompetenz und einem klaren Anspruch auf weiteres europäisches Wachstum

Bild: RIG / Michail Stahlhut (links) wird neuer CEO der Rail Innovators Group. Julian Remie bleibt der Gruppe als Executive Chairman erhalten.

Nachdem in den vergangenen Jahren eine vollständig integrierte Bahnplattform aufgebaut wurde, stärkt die niederländische Rail Innovators Group nun gezielt ihre Managementstruktur, um die weitere Skalierung des Geschäfts zu beschleunigen und ihre europäische Präsenz weiter auszubauen.Dafür verstärkt ab 1.Juni Michail Stahlhut als Chief Executive Officer (CEO) das Führungsteam.Die erste Gesellschaft der Gruppe wurde 2005 gegründet, gefolgt von der Rail Innovators Group im Jahr 2011.Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem führenden europäischen Bahnintegrator entwickelt, der Logistik (Raillogix), Eisenbahnverkehrsleistungen (Rail Force One), Waggonleasing (Railrelease) und Instandhaltung (Combo Wagon Service) über vier Geschäftsbereiche hinweg verbindet.