SBB Cargo verzichtet auf 50 Bedienpunkte im Einzelwagenverkehr

Güter werden künftig dort mit der Bahn transportiert, wo eine Nachfrage seitens der Schweizer Kunden besteht

Die Güterbahn SBB Cargo modifiziert per Dezember 2026 den Einzelwagenladungsverkehr (EWLV) in der Schweiz.Ein neues Produktionsmodell soll die Auslastung erhöhen, die Kosten senken und ein nationales Angebot sichern.Für rund 200 Mitarbeitende gibt es Veränderungen, mehrheitlich einen Arbeitsortswechsel.Kündigungen sind die Ausnahme.Konkret wechselt Lok- und Rangierpersonal von elf Standorten mit sehr geringem Verkehrsaufkommen oder wenigen Mitarbeitenden den Arbeitsort.