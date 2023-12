Quehenberger automatisiert die Auftragserfassung

Die optimierte Erfassung von Aufträgen führt in den meisten Branchen zu einer Maximierung der Zeitersparnis und auch der Zufriedenheit der Mitarbeitenden.Quehenberger Logistics mit Hauptsitz in Strasswalchen setzt dabei auf eine innovative Softwarelösung mit künstlicher Intelligenz des Innsbrucker Softwareherstellers Translogica.Nach einer erfolgreichen Testphase nutzt das Unternehmen nun vollständig die automatische OCR-Auftragserfassung.„Früher war es erforderlich, Vorlagen anzulegen, was einen gewissen administrativen Aufwand mit sich brachte.Jetzt ist es möglich, ohne jegliche Vorbereitung auch völlig unbekannte Transportaufträge automatisch zu erkennen und zu erfassen", erklärt Robert Köbrunner, Head of Q Direct.

