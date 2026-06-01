Gaston Schul aus Venlo erwirbt Markart & Schmid Zollservice

01.06.2026

Österreichische Unternehmen erhalten Zugang zu einem Portfolio an Zoll- und Außenhandelsdienstleistungen in 13 europäischen Ländern.

Gaston Schul aus Venlo erwirbt Markart & Schmid Zollservice Bild: Gaston Schul / Sander van Lent
Gaston Schul, ein unabhängiger Spezialist für Zoll und Außenhandel mit Sitz in Venlo in den Niederlanden, gibt die Übernahme der Markart & Schmid Zollservice OG bekannt.Der unabhängige österreichische Zollspezialist wird im Laufe der kommenden Monate in Gaston Schul Customs Austria umfirmiert.Die Übernahme ist Teil der umfassenderen europäischen Expansion von Gaston Schul, zu der auch die Akquisition von Parodi Forwarding S.r.l.

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