Geschäftlich verspürt der Hafen Wien Oberwasser

05.06.2026

Die trimodale Logistikdrehscheibe in der Bundeshauptstadt blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Die einzelnen Business Units entwickeln sich positiv.

Geschäftlich verspürt der Hafen Wien Oberwasser Bild: Stadt Wien - David Bohmann / Von links: Fritz Lehr und Doris Pulker-Rohrhofer (Geschäftsführung Hafen Wien), Barbara Novak (Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin), Oliver Stribl (Geschäftsführung Wien Holding)
Nach dem Flughafen Wien-Schwechat betreibt der Hafen Wien das zweitgrößte Logistikzentrum im Osten Österreichs.„Für das Funktionieren der Stadt ist der Wiener Hafen absolut notwendig und ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge“, betonte die für das Wirtschaftsressort zuständige Vizebürgermeisterin Barbara Novak bei der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens über das abgelaufene Geschäftsjahr 2025.Rund 200 Firmen mit rund 5.000 Beschäftigten seien am Standort angesiedelt.Im Vorjahr hat der Hafen Wien gegenüber 2024 einen Umsatz in Höhe von 55,4 Mio.

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