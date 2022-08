Prangl: Schienenfahrzeug-Transport auf der Straße

Die in Wien für Zürich produzierten Straßenbahnen werden mittels modularem Transportsystem an unterschiedliche Orte geliefert.

Prangl übernahm kürzlich den Transport von Schienenfahrzeugen auf der Straße.Dabei wurden komplette Straßenbahnen transportiert, die in Wien für Zürich produziert wurden.Die Lieferung erfolgte unter anderem an die deutsche Niederlassung des Herstellers in Bautzen, wo die fertiggestellten Straßenbahnen zwischengelagert werden.Da das endgültige Ziel beziehungsweise der Zwischenlagerort der Straßenbahnen zumeist kurzfristig entschieden wird, muss Prangl mit größtmöglicher Flexibilität agieren.Im konkreten Fall wurde die Straßenbahn “Zürich 28“ zur Zwischenlagerung nach Deutschland transportiert.