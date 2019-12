Optimales Fahrwasser auf der österreichischen Donau

Ein sehr erfolgreiches Jahr verbuchte der österreichische Wasserstraßenbetreiber viadonau: Stabile Wasserstände an der österreichischen Donau ermöglichten ideale Bedingungen für die Schifffahrt. So konnte auch an den freien Fließstrecken (Wachau und Donau östlich von Wien) fast durchgängig eine Mindest-Fahrwassertiefe von 2,50 Meter erreicht werden. Insgesamt 100.000 Schiffseinheiten wurden an der Donau geschleust

Mit der funktionalen Fertigstellung großer Teile der Hochwasserschutzanlagen an der Donau (Marchfeld) ist ein enormer Schritt hin zu mehr Sicherheit für rund 30.000 Bürgerinnen und Bürger gelungen. Seit 2017 wird das Hochwasserschutzsystem Marchfeldschutzdamm durch viadonau generalsaniert.

Die Runderneuerung des Hochwasserschutzes nach dem Stand der Technik bedeutet optimale Hochwassersicherheit. Ein Großteil der Bauarbeiten konnte 2019 dank der 270 Mitarbeitenden deutlich früher als geplant abgeschlossen werden.

Bei sämtlichen Tätigkeiten von viadonau spielen ökologische Aspekte eine wichtige Rolle. So konnte 2019 beispielsweise durch die Wiederanbindung von Flussmäandern an March und Thaya wertvoller neuer Lebensraum geschaffen werden. Ähnliches gilt für innovative Bauwerke zur Ufersicherung an der Donau, die einen nachhaltigen wasserbaulichen und ökologischen Mehrwert zeigen.

Dass Insellösungen auch manchmal erstrebenswert sind, zeigt ein Projekt an der österreichisch-slowakischen Grenzstrecke der Donau: Auf Höhe Wolfsthal wurde eine weidenbewachsene Kiesbank zur Insel umgestaltet. Die Insel selbst weist einen Bewuchs mit auentypischen Weiden auf. Sie wird den Tieren der Donau-Auen als beruhigtes Rückzugsgebiet dienen und gleichzeitig bildet der neu durchströmte Wassergraben in Ufernähe optimale Bedingungen für Jungfische.

