ÖBB RCG verbindet Wien und Linz öfter mit Triest

Die Traktion und Abwicklung des intermodalen Dreiecksverkehrs auf der Schiene liegt lückenlos in einer Hand.

Als Reaktion auf die erhöhte Nachfrage verstärkt die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) die Frequenz der intermodalen TransFER Verbindung Triest-Wien-Linz-Triest ab 1.März auf zwei Rundläufe pro Woche.Der Dreiecksverkehr für FCL (Full Container Load) und FTL (Full Truck Load) zwischen dem Hafen Triest, Wien Süd und Linz ermöglicht die direkte Anbindung interkontinentaler Warenströme von Europa bis nach China.Darüber hinaus bietet die ÖBB RCG mit der Transportlösung von und zum Hafen Triest eine Weiterleitungsmöglichkeit von Wien Süd nach Budapest als Anschluss an ihr flächendeckendes TransNET am eurasischen Kontinent.Die fixen Fahrpläne ermöglichten dabei eine zuverlässige und effiziente Transportabwicklung, schreibt das Unternehmen in einer Aussendung.