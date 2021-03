ÖBB Rail Cargo Group startet TransFER Wien – Lodz

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) erweitert ihr Netzwerk ab 14.April 2021 um eine intermodalen Nonstop-Verbindung mit zwei Rundläufen pro Woche zwischen Wien und Lodz.Der neue TransFER Service bietet nicht nur eine effiziente Transportlösung zwischen Österreich und Polen, sondern auch die direkte Anbindung an den Terminal Wien Süd der ÖBB Infrastruktur.Von hier bestehen Anschlüsse an die wichtigsten Wirtschaftszentren in Europa wie Mailand oder Istanbul, zu den Südhäfen, GUS-Staaten und bis nach China. Mit rund 600 Zügen pro Woche auf 120 permanenten Verbindungen betreibt die RCG ein dichtes intermodales Netzwerk am eurasischen Kontinent.

