ÖBB Rail Cargo Group: Nur mehr leise Güterwagen in Deutschland

Seit 13. Dezember stellt die ÖBB Rail Cargo Group für Verkehre in, von, nach, und durch Deutschland ausschließlich lärmarme Güterwagen mit „Flüsterbremsen“ bereit. Damit kommt es auch zu einer „hörbaren“ Entlastung am Brennerkorridor, sowie für die Korridorverkehre Salzburg-Kufstein v.v.

Bisher kamen Grauguss-Bremsen im Güterverkehr zum Einsatz. Diese haben den Nachteil, dass sie beim Bremsvorgang die Räder aufrauen. Die neu entwickelten Flüsterbremsbeläge tun dies nicht und helfen so, die Rollgeräusche der Waggons um etwa 10 dBA zu reduzieren, was für das menschliche Ohr einer Halbierung des Lärms entspricht.

Derzeit sind bei ÖBB-Rail Cargo Group bereits mehr als 80 Prozent aller im Einsatz befindlichen österreichischen Güterwagen mit leisen Bremsen ausgestattet, beziehungsweise wurden umgerüstet. Der Tausch erfolgt während der laufenden Instandhaltung. Nach Abschluss des Umrüstprogramms bis Ende 2021 fahren dann alle in Betrieb befindlichen österreichischen Güterwagen auf leisen Sohlen.

Im Jänner 2020 wurde in der Schweiz das Verbot der graugussgebremsten Wagen ausgesprochen, am 13. Dezember 2020 trat nach dem deutschen Schienenlärmschutzgesetz das Verbot auch in Deutschland in Kraft. Die DB-Cargo-Flotte wurde rechtzeitig zum Jahresende 2020 vollständig mit Flüsterbremsen ausgestattet. Ab 8. Dezember 2024 sorgt dann ein Fahrverbot für „laute“ Güterwagen dafür, dass es in der gesamten EU leise wird.

Per Ende 2024 dürfen laut europäischer Gesetzgebung auf den Hauptverkehrsstrecken der gesamten EU, den sogenannten „leiseren Strecken“ nur mehr leise Wagen genutzt werden. Das kommt in einigen Ländern, so auch in Österreich, einem flächendeckenden Fahrverbot von „lauten“ Güterwagen mit den klassischen Bremssohlen gleich und betrifft alle Verkehre – auch den Transitbereich.

Die Europäische Union fördert die schallmindernden Bremsen für Güterwagen. Über die Mittel der die „Connecting Europe Facility“ (CEF) der EU-Kommission erhält die ÖBB-Rail Cargo Group im Zeitraum von 2019 bis 2023 rund 3,3 Mio. Euro an Fördermittel für die Umrüstung der Güterwagenflotte.

Neben dem Einsatz von 100 Prozent grünem Strom ist die Reduktion von Schallemissionen eine wesentliche Umweltschutz-Maßnahme. Die ÖBB Initiative „Leise Gleise“ setzt an mehreren Hebeln an: Einerseits bei den Fahrzeugen, andererseits bei der Infrastruktur. Güterwagen werden mit Flüsterbremsen ausgestattet. In der Infrastruktur werden rau gewordene Schienen geschliffen und Schallschutzwände errichtet.

Mit 9.340 MitarbeiterInnen, Niederlassungen in ganz Europa und einem Jahresumsatz von rund 2,3 Mrd. Euro zählt die Rail Cargo Group zu den führenden Bahnlogistikunternehmen Europas. Die Rail Cargo Group betreibt gemeinsam mit starken Partnern ein flächendeckendes Netz an End-to-end-Logistik in Europa und darüber hinaus bis Asien. Sie verbindet europäische Ballungszentren und Häfen mit prosperierenden Wirtschaftszentren Russlands, der Türkei bis nach China. Operative Leitgesellschaft der Rail Cargo Group ist die Rail Cargo Austria AG.

