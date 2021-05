ÖBB Rail Cargo Group: Neuer TransFER Budapest – Brno

Die ÖBB Rail Caro Group (RCG) erweitert ihr intermodales Netzwerk.Ab sofort bietet die neue TransFER Verbindung Budapest–Brno mit zwei Rundläufen pro Woche eine umweltschonende Transportlösung zwischen Ungarn und Tschechien für kontinentale und maritime Warenströme.Dabei beträgt die Laufzeit zwischen dem Container Terminal Brno und dem Terminal BILK in Budapest 12 Stunden.Mit der direkten Anbindung an den größten Terminal der ÖBB Rail Cargo Group in Budapest bietet die Güterbahn nicht nur umfassende Terminalleistungen, sondern über das RCG TransNET auch die Anbindung an Koper, mit der eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Verbindung zwischen dem Adriahafen und Tschechien sowie die angrenzende Slowakei gewährleistet ist.Mit der neuen Verbindung, soll auch die Route weiter in die Türkei gestärkt werden.

