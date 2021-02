ÖBB Rail Cargo Group erfüllt ihren Versorgungsauftrag

Der nationale und internationale Schienengüterverkehr der ÖBB Rail Cargo Group (RCG) bleibt auch in Phasen der verstärkten Grenzkontrollen in vollem Umfang aufrecht.Damit könne die Versorgung der BürgerInnen und der Wirtschaft weiterhin sichergestellt werden, schreibt das Unternehmen in einer Presseinformation.Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hat die ÖBB Rail Cargo Group die Versorgungssicherheit aufrechterhalten.Innerhalb weniger Tage konnten grenzüberschreitende Transporte massiv erhöht und an die jeweiligen Zielstandorte geliefert werden. Bei Bedarf stehen auch jetzt (vorbehaltlich der jeweils aktuellen Witterungsverhältnisse) zusätzliche Transportkapazitäten bereit – darunter die Rollende Landstraße (ROLA) und maßgeschneiderte End-to-End-Logistiklösungen, inklusive der Organisation der ersten und letzten Meile.

