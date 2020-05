Ocean Alliance mit modifiziertem Direktdienst in die nördliche Adria

Das erste Schiff des aktualisierten AEM6-Dienstes legte vor kurzem in Koper (Slowenien) an. In dem neuen Rundlauf werden ab sofort nur noch drei Adriahäfen bedient: Koper, Triest und Rijeka. Koper bleibt der erste Anlaufhafen in der Adria mit der kürzesten Laufzeit Richtung Westen für den Import.

Der AEM6 ist ein wöchentlicher Liniendienst der Ocean Alliance, der Häfen in Südkorea, China und Südasien mit der Adria verbindet, einschließlich Zwischenstopps im Roten Meer und im Mittelmeer. Zehn Schiffe mit einer Kapazität von 6.000 – 7.000 TEU stehen in diesem Loop im Einsatz.

Die Ocean Alliance ist eine 2016 gebildete weltweite betriebliche Kooperation von Reedereien. Unter Einsatz der Containerschiffe von CMA CGM, Cosco Shipping, Evergreen und OOCL werden die Fahrtgebiete Asien-Europa, Asien-Mittelmeer, Asien-Rotes Meer, Asien-Naher Osten, Transpazifik, Asien-Nordamerika Ostküste und Transatlantik gemeinsam abgedeckt.

www.luka-kp.si