Neuordnung für Güterverkehr der Salzburger Lokalbahn

Geplante Ausgliederung des Verkehrsbereichs aus Salzburg AG in eine eigene Tochtergesellschaft nimmt Form an.

Nach einem mehrmonatigen intensiven Arbeitsprozess sind das Land und die Stadt Salzburg am 26.März übereingekommen, den öffentlichen Verkehr in der Stadt Salzburg samt den Umlandgemeinden erstmalig gemeinsam und aufeinander abgestimmt zu planen.Dazu soll der Verkehrsbereich der Salzburg AG in eine eigene Tochtergesellschaft ausgegliedert werden.„Dieser Schritt dient dazu, den umfassenden Verkehrsbereich der Salzburg AG ohne die touristischen Einrichtungen in einer selbstständigen Betriebseinheit auch formal zu fixieren“, erklärt Landeshauptmann Wilfried Haslauer.Das betrifft die Salzburger Lokalbahn, die Pinzgauer Lokalbahn, den O-Bus-Bereich und die Beteiligung an der Firma Albus, die den sonstigen Busverkehr abwickelt, samt allen Mitarbeitenden, den betriebsnotwendigen Liegenschaften sowie das Anlage- und Umlaufvermögen.