Neues Fiege-Logistikzentrum für zooplus in Ungarn

Der hochmoderne und automatisierte Neubau unterstützt das Wachstum des Onlinehändlers in Südosteuropa.

Die Fiege Gruppe hat nach 13 Monaten Bauzeit ein neues Single-User-Center für die zooplus SE in Ungarn fertiggestellt.In zwei Ausbaustufen schuf das Grevener Familienunternehmen in der Nähe der Hauptstadt Budapest rund 41.000 m² Logistikfläche für den europaweit tätigen Onlinehändler für Heimtierbedarf.Unweit der wichtigen Verkehrsroute „M0“ übernimmt Fiege fortan Lagerhaltung und umfangreiche Value Added Services.Die Zahl der Beschäftigten im Logistikzentrum soll bis Ende 2024 von aktuell 220 auf über 500 Mitarbeitende steigen.