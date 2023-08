Neues Begegnungsnetzwerk für Lkw-Komplettladungen

Der Speditionsverbund Elvis AG und der Software-Entwickler Mansio GmbH bauen gemeinsam ein Begegnungsnetzwerk für Lkw-Komplettladungen auf.Das System mit dem Namen „ELVIS Cross Road Network“ liefert nach eigenen Angaben einen Baustein für die Stärkung der mittelständischen Speditionen.„Der wechselseitige Tausch von Aufliegern auf halber Strecke soll eine Lösung für gleich mehrere aktuelle Probleme der Branche in puncto Rentabilität, Fahrermangel und Einsatzszenarien von E-Lkw liefern.Durch das neue Angebot können Nutzer den Herausforderungen am Markt aktiv begegnen können“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.Das Verkehrskonzept basiert zum Start auf zentralen Wechselpunkten, von denen der erste am Elvis-Hub in Knüllwald etabliert wird.

