DHL Express Österreich und Deutschland bündeln Kräfte

08.06.2026

Die strategische Neuausrichtung ermöglicht ein erweitertes 24/7-Angebot für dringende Transporte, einschließlich Luftfracht-Sonderlösungen und europaweiten Direktfahrten auf der Straße.

DHL Express Österreich und Deutschland bündeln Kräfte Bild: DHL Group
Dringende Transporte erfordern schnelle und verlässliche Lösungen.Ersatzteile müssen sofort eintreffen, andernfalls stehen Produktionslinien still.Mit der strategischen Zusammenführung der Special Services von DHL Express Österreich und Deutschland, hebt DHL Express die 24/7-Einsatzfähigkeit auf ein neues Niveau, an 365 Tagen im Jahr.Durch die engere operative Zusammenarbeit beider Länderorganisationen erhalten Kunden in Österreich nun direkten Zugang zu einem leistungsstarken Special-Services-Netzwerk in Mitteleuropa.Das Team verfügt über Erfahrung im Umgang mit besonders zeitkritischen und komplexen Transportanforderungen und ist rund um die Uhr im Einsatz.

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