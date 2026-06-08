BTK Logistik aus Raubling rüstet sich für alle Szenarien

08.06.2026

In den Geschäftsbereichen Transport- und Kontraktlogistik bilden krisenresistente Segmente die Kundenschwerpunkte.

BTK Logistik aus Raubling rüstet sich für alle Szenarien Bild: BTK Logistik
BTK Logistik aus Raubling bei Regensburg meldet für das letzte Geschäftsjahr einen leichten Umsatzanstieg bei solider Kapitaldecke.Den aktuellen Herausforderungen begegnet das Unternehmen mit solider Szenario-Planung und neu aufgestellten Teams.Die 360 Mitarbeitenden haben einen Umsatz von 108 Mio.EUR erwirtschaftet.Dieser lag rund 3,8 Prozent über dem des Vorjahres.

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