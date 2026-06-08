BTK Logistik aus Raubling rüstet sich für alle Szenarien

In den Geschäftsbereichen Transport- und Kontraktlogistik bilden krisenresistente Segmente die Kundenschwerpunkte.

BTK Logistik aus Raubling bei Regensburg meldet für das letzte Geschäftsjahr einen leichten Umsatzanstieg bei solider Kapitaldecke.Den aktuellen Herausforderungen begegnet das Unternehmen mit solider Szenario-Planung und neu aufgestellten Teams.Die 360 Mitarbeitenden haben einen Umsatz von 108 Mio.EUR erwirtschaftet.Dieser lag rund 3,8 Prozent über dem des Vorjahres.