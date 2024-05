Neue Luftfrachtlösungen von cargo-partner in Benelux

Angesichts der aktuellen Krise im Roten Meer haben schnelle Transporte von Europa in die ganze Welt an Attraktivität gewonnen.

Nach dem Erfolg der Air Consols zwischen Amsterdam und Asien bietet cargo-partner jetzt tägliche und wöchentliche Verbindungen von den wichtigsten Flughäfen in Belgien und den Niederlanden zu Zielen in der ganzen Welt an.Enzo Philips, Managing Director Benelux: „Wir bauen unser globales Netzwerk und die Qualität unserer Luftfrachtservices von unseren Benelux-Niederlassungen weiter aus und verbessern damit das Angebot.“ Die Luftfrachtservices für die Benelux-Länder werden von den cargo-partner-Büros in Amsterdam und Brüssel gesteuert.Ein internes Team von Experten, die Mandarin, Niederländisch und Englisch sprechen, kümmert sich um alle Kundenanfragen.Mit über 40 Jahren an Expertise in Informationstechnologie und Supply Chain Optimierung entwickelt cargo-partner maßgeschneiderte Services für eine Vielzahl an Branchen, um Wettbewerbsvorteile für seine Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen.