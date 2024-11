CMA CGM etabliert neues Joint Venture in Marokko

Die CMA CGM Group hat mit Marsa Maroc, einem nationalen Betreiber von Hafenterminals in Marokko, einen Vertrag über ein Joint Venture unterzeichnet.Demzufolge sollen ein 750 Meter langer Kai und ein 35 Hektar großes Areal am Containerterminal Nador West Med 25 Jahre lang ausgestattet und betrieben werden.CMA CGM ist mit 49 Prozent und Marsa Maroc zu 51 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen beteiligt.Die beiden Partner werden zudem Investitionen in Höhe von 280 Mio.USD tätigen, um ein jährliches Umschlagvolumen von 1,2 Mio.

