ÖBB Rail Cargo Group: Neuer TransFER Belgrad – Rijeka

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) erweitert ihr Netzwerk um eine neue Direktverbindung mit zwei Rundläufen pro Woche zwischen Serbien und Kroatien.Damit gewinnt der Hafen Rijeka zunehmend an Bedeutung als zentraler Umschlagplatz für den serbischen Markt.Der neue TransFER verkehrt zwischen dem Container-Terminal Nelt – strategisch günstig in der Nähe von Belgrad und anderen wichtigen Industriezentren gelegen – und dem Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) in Rijeka.Über den größten Hafen Kroatiens laufen rund 70 Prozent Gütertransporte von und nach Serbien.Die RCG hat ihre Position auf dem Westbalkan durch strategische Maßnahmen im serbischen Markt in den letzten Jahren deutlich ausgebaut.

