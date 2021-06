Neue Baltisch-Adriatische Verbindung nach Koper

Als Reaktion auf die hohe Auslastung von vielen See-, Hafen- und Logistikdienste bietet der Hafen Koper ein neues Transportkonzept für Container.Es kombiniert Optionen die bereits auf dem Markt bestehen und über die notwendigen Anlagen und Serviceangebote mit Fahrplänen an wichtigen Terminals verfügen.Auf dieser Grundlage wurde eine spezielle Bahnallianz ins Leben gerufen.Loconi, als Betreiber von fünf Containerzügen pro Woche zwischen Gdynia und Wrocław, und Baltic Rail, als Betreiber von 3-5 Zügen pro Woche zwischen Wrocław und Koper, bieten einen kombinierten intermodalen Service Gdynia-Koper-Gdynia an. Mit einer einzigen Buchung können Container zwischen Gdynia, Wrocław und Koper befördert werden, wobei das Umladen zwischen den Zügen im Service enthalten ist.

